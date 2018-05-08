Путин и Пашинян выступили за укрепление отношений между Россией и Арменией

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Ереваном. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин и Пашинян выступили за укрепление отношений между Россией и Арменией
  • Никол Пашинян
  • РИА Новости

В ходе телефонного разговора Путин поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армении, а также пожелал ему успехов.

Кроме того, они обменялись поздравлениями по случаю предстоящего празднования Дня Победы. 

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — говорится в сообщении.

Также Путин и Пашинян подчеркнули готовность к партнёрскому взаимодействию в многосторонних и интерграционных объединениях, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Путин направил Пашиняну телеграмму по случаю вступления в должность премьера Армении. 

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