Пашинян заявил Медведеву о намерении укреплять сотрудничество с Россией
- Reuters
Об этом говорится в поздравительном послании Пашиняна Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России.
«Новое правительство Республики Армении намерено укреплять армяно-российское сотрудничество во всех сферах, а также углублять взаимодействие в рамках ЕАЭС», — говорится в послании, опубликованном на сайте премьера Армении.
Также Пашинян выразил уверенность что совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию и расширению армяно-российских союзнических отношений.
Ранее Медведев поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении.