Пашинян заявил Медведеву о намерении укреплять сотрудничество с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новое правительство республики намерено укреплять сотрудничество с Россией.
Пашинян заявил Медведеву о намерении укреплять сотрудничество с Россией
  • Reuters

Об этом говорится в поздравительном послании Пашиняна Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России. 

«Новое правительство Республики Армении намерено укреплять армяно-российское сотрудничество во всех сферах, а также углублять взаимодействие в рамках ЕАЭС», — говорится в послании, опубликованном на сайте премьера Армении. 

Также Пашинян выразил уверенность что совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию и расширению армяно-российских союзнических отношений.

Ранее Медведев поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении.

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