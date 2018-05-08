Пашинян заявил Медведеву о намерении укреплять сотрудничество с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новое правительство республики намерено укреплять сотрудничество с Россией.

Об этом говорится в поздравительном послании Пашиняна Дмитрию Медведеву в связи с назначением на пост премьер-министра России.

«Новое правительство Республики Армении намерено укреплять армяно-российское сотрудничество во всех сферах, а также углублять взаимодействие в рамках ЕАЭС», — говорится в послании, опубликованном на сайте премьера Армении.

Также Пашинян выразил уверенность что совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию и расширению армяно-российских союзнических отношений.

Ранее Медведев поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении.