Медведев поздравил Пашиняна с назначением премьер-министром Армении
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«Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам России и Армении», — отметил Медведев.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Пашиняну.
8 мая Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Свои голоса в поддержку лидера оппозиции отдали 59 депутатов, против — 42.