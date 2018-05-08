Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство

Короткая ссылка
Республиканская партия Армении (РПА), имеющая большинство мандатов в парламенте, объявляет себя оппозицией, она не войдёт в новое правительство. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
  • Reuters

«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и мы не можем войти в правительство, будучи оппозиционной», — приводит его слова РИА Новости.

Шармазанов добавил, что с настоящего момента РПА становится оппозиционной. 

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных