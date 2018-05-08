Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство

Республиканская партия Армении (РПА), имеющая большинство мандатов в парламенте, объявляет себя оппозицией, она не войдёт в новое правительство. Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Reuters

«Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и мы не можем войти в правительство, будучи оппозиционной», — приводит его слова РИА Новости. Шармазанов добавил, что с настоящего момента РПА становится оппозиционной. Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.