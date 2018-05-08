Путин направил Пашиняну телеграмму по случаю вступления в должность премьера Армении

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю его вступления в должность премьер-министра Армении.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил надежду, что деятельность Пашиняна на посту премьера будет способствовать партнёрству в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнёрского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что Пашинян был избран премьер-министром страны. За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. После избрания Пашиняна Республиканская партия Армении объявила себя оппозицией.