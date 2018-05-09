На Украине за использование советской символики задержали семерых человек
За использование советской символики во время акций, посвящённых 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, уже задержаны семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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«По состоянию на 11:00 семь человек на Украине задержаны за использование запрещённой символики коммунистического тоталитарного режима», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее в Киеве националисты устроили потасовку на акции «Бессмертный полк».
7 мая на Украине обратились к Adidas с предупреждением по поводу одежды с советской символикой.
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