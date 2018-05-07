На Украине обратились к Adidas с предупреждением по поводу одежды с советской символикой
«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для неё Германии, которая прошла через процессы денацификации, это нарушение не только юридических, но и моральных норм», — заявил директор института Владимир Вятрович.
По его словам, для жителей Украины и других стран «таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков».
По данным ведомства, концерн изготовил серию спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR (СССР. — RT) к чемпионату мира по футболу в России.
Ранее в МИД Литвы прокомментировали размещение советской символики на продукции Adidas.