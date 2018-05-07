На Украине обратились к Adidas с предупреждением по поводу одежды с советской символикой

Украинский институт национальной памяти обратился к немецкому концерну Adidas с предупреждением по поводу изображения советской символики на продукции производителя.

«Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для неё Германии, которая прошла через процессы денацификации, это нарушение не только юридических, но и моральных норм», — заявил директор института Владимир Вятрович.

По его словам, для жителей Украины и других стран «таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков».

По данным ведомства, концерн изготовил серию спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR (СССР. — RT) к чемпионату мира по футболу в России.

Ранее в МИД Литвы прокомментировали размещение советской символики на продукции Adidas.