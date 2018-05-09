В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
- Сотрудники Национальной гвардии Украины перед началом акции в Киеве
- РИА Новости
Как сообщает издание «Украинская правда», по состоянию на 10:30 в акции принимают участие порядка 1500 человек.
Участники акции выстроились в колонну возле метро «Арсенальная», они направляются к парку Славы. В шествии участвуют ряд депутатов Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны.