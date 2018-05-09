В Киеве началась акция «Бессмертный полк»

Короткая ссылка
В Киеве началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в честь победы в Великой Отечественной войне.
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
  • Сотрудники Национальной гвардии Украины перед началом акции в Киеве
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Украинская правда», по состоянию на 10:30 в акции принимают участие порядка 1500 человек.

Участники акции выстроились в колонну возле метро «Арсенальная», они направляются к парку Славы. В шествии участвуют ряд депутатов Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных