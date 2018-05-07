Правящая партия Армении готова уйти в оппозицию в случае избрания Пашиняна премьером

Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте страны, готова уйти в оппозицию в случае избрания премьер-министром лидера протестов Никола Пашиняна.

Об этом сообщил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Тот, кто вступает в политику, решив оставаться у власти навсегда, делает это лишь ради интереса. Нет никакой гарантии того, где будет политическая сила — во власти или в оппозиции. Естественно, мы готовы быть в оппозиции», — цитирует его РИА Новости.

Багдасарян также добавил, что при подобном сценарии республиканцы не буду создавать препятствий интересам безопасности страны «в отличие от своих оппонентов».

«В отличие от наших оппонентов, мы готовы видеть позитивное и критиковать негатив, призывая к диалогу для решения проблем», — заключил он, подчеркнув, что в ходе голосования 8 мая РПА поддержит кандидата, которого выдвинет треть состава парламента.

1 мая Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером Пашиняна. Второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.

Подробнее — в материале RT.