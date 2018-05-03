Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении

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Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян вновь выдвинут кандидатом на должность премьер-министра.
Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.

«Как известно, 1 мая на специальном заседании Национальное собрание РА не избрало премьер-министра, согласно же конституционному закону «Регламент НС» в случае неизбрания премьер-министра спустя семь дней после голосования проводятся новые выборы, в которых имеют право участвовать выдвинутые не менее чем одной третью от общего числа депутатов кандидаты на пост председателя правительства», — говорится в сообщении.

Ранее Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.

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