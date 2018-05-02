Саркисян призвал политические силы Армении продолжить консультации для выхода из кризиса
- Армен Саркисян
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«Вчера Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается несмотря на то, что все говорят о его опасности для будущего страны... Призываю в ближайшую неделю продолжить консультации для поиска путей выхода из кризиса во имя общих национальных интересов», — заявил Саркисян.
Ранее сообщалось, что Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министром единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.
Утром в среду, 2 мая, протестующие начали перекрывать центральные трассы, ведущие в Ереван, и дорогу в аэропорт.
Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.