Саркисян призвал политические силы Армении продолжить консультации для выхода из кризиса

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Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране продолжить консультации для выхода из кризиса. Об этом сообщили в канцелярии президента.
Саркисян призвал политические силы Армении продолжить консультации для выхода из кризиса
  • Армен Саркисян
  • globallookpress.com
  • © ZUMAPRESS.com

«Вчера Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается несмотря на то, что все говорят о его опасности для будущего страны... Призываю в ближайшую неделю продолжить консультации для поиска путей выхода из кризиса во имя общих национальных интересов», — заявил Саркисян.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министром единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Утром в среду, 2 мая, протестующие начали перекрывать центральные трассы, ведущие в Ереван, и дорогу в аэропорт.

Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.

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