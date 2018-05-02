В Ереване протестующие перекрыли входы в ряд министерств

Короткая ссылка
Демонстранты в Ереване перекрыли входы в Министерство образования и науки, диаспоры и ряд других, передаёт Sputnik Армения.
В Ереване протестующие перекрыли входы в ряд министерств
  • Reuters

Сообщается, что протестующие устроили сидячую акцию у зданий ведомств. Также проходы заблокированы автомобилями.

По данным агентства, в настоящее время полицейские пытаются оттеснить демонстрантов.

Утром в среду, 2 мая, протестующие начали перекрывать центральные трассы, ведущие в Ереван, и дорогу в аэропорт.

Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных