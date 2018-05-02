В Ереване протестующие перекрыли входы в ряд министерств
- Reuters
Сообщается, что протестующие устроили сидячую акцию у зданий ведомств. Также проходы заблокированы автомобилями.
По данным агентства, в настоящее время полицейские пытаются оттеснить демонстрантов.
Утром в среду, 2 мая, протестующие начали перекрывать центральные трассы, ведущие в Ереван, и дорогу в аэропорт.
Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.