В Ереване протестующие перекрыли входы в ряд министерств

Демонстранты в Ереване перекрыли входы в Министерство образования и науки, диаспоры и ряд других, передаёт Sputnik Армения.

Reuters

Сообщается, что протестующие устроили сидячую акцию у зданий ведомств. Также проходы заблокированы автомобилями. По данным агентства, в настоящее время полицейские пытаются оттеснить демонстрантов. Утром в среду, 2 мая, протестующие начали перекрывать центральные трассы, ведущие в Ереван, и дорогу в аэропорт. Министерство обороны Армении призвало не препятствовать передвижению военного транспорта для обеспечения безопасности страны.