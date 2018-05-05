Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьера Армении

Короткая ссылка
Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, которого повторно выдвинули кандидатом на должность премьер-министра, заявил, что покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.

«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», — цитирует его РИА Новости.

1 мая Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером Пашиняна.

Второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных