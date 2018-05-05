Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьера Армении
Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, которого повторно выдвинули кандидатом на должность премьер-министра, заявил, что покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.
«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», — цитирует его РИА Новости.
1 мая Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером Пашиняна.
Второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая.
Подробнее — в материале RT.
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