Пашинян назвал условия, при которых покинет пост премьера Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, которого повторно выдвинули кандидатом на должность премьер-министра, заявил, что покинет пост, если в стране будут созданы условия для демократических выборов.

«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», — цитирует его РИА Новости. 1 мая Нацсобрание Армении не смогло избрать премьером Пашиняна. Второй тур выборов премьер-министра страны пройдёт 8 мая. Подробнее — в материале RT.