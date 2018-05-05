В Крыму ответили на призыв украинского адмирала готовиться к блокаде Керченского пролива
- Reuters
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«Такой информационный вброс со стороны Кабаненко я расцениваю как провокацию. На мой взгляд, сегодня ВМС Украины недееспособны. Они даже свои суда, которые им предложили вывезти из города Севастополя, не смогли забрать. А уж говорить о конвоировании судов — это просто несерьёзно и нереально», — сказал Гемпель.
Он также подчеркнул, что Россия старается обеспечивать максимальную безопасность собственных судов.
«Крым находится в составе Российской Федерации, и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность наших судов и бесперебойную работу наших пограничных постов и таможен», — заключил депутат.
Ранее украинский адмирал заявил о необходимости готовиться к блокаде Россией Керченского пролива.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя в беседе с RT слова адмирала, назвал подобный призыв «информационным шумом».