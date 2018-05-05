В Крыму ответили на призыв украинского адмирала готовиться к блокаде Керченского пролива

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Марианна Чурсина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко, который призвал власти Украины готовиться к блокаде Керченского пролива со стороны России.
В Крыму ответили на призыв украинского адмирала готовиться к блокаде Керченского пролива
  • Reuters
  • © Pavel Rebrov

«Такой информационный вброс со стороны Кабаненко я расцениваю как провокацию. На мой взгляд, сегодня ВМС Украины недееспособны. Они даже свои суда, которые им предложили вывезти из города Севастополя, не смогли забрать. А уж говорить о конвоировании судов — это просто несерьёзно и нереально», — сказал Гемпель.

Он также подчеркнул, что Россия старается обеспечивать максимальную безопасность собственных судов.

«Крым находится в составе Российской Федерации, и у нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность наших судов и бесперебойную работу наших пограничных постов и таможен», — заключил депутат.

Ранее украинский адмирал заявил о необходимости готовиться к блокаде Россией Керченского пролива. 

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя в беседе с RT слова адмирала, назвал подобный призыв «информационным шумом». 

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