В Госдуме прокомментировали слова украинского адмирала о блокаде Керченского пролива

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT назвал «информационным шумом» призыв украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

«Они бряцают оружием, грозятся организовывать конвои, подают жалобы в международные организации… Но на чём они планируют организовывать эти конвои? На «Сагайдачном» (флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный». — RT), который сами же и развалили, попилив деньги, выделенные на его капремонт? Или на списанных натовских катерах, которые к ним так и не доехали? Это же просто смешно», — сказал он.

По словам Белика, украинская сторона занимается провокациями. Депутат отметил, что первыми российское судно «Норд» в Азово-Черноморском бассейне захватили именно «украинские флибустьеры», чем загнали в неудобное положение Киев.

Власти Украины, по его мнению, понимают, что российских моряков надо возвращать.

«Но как это делать под недремлющем оком националистов? Поэтому сейчас идёт активная информационная кампания, которая даёт время украинским властям решить этот вопрос. В России тоже понимают это и хотят разрешить конфликт максимально мирным путём», — подчеркнул депутат.

Белик также добавил, что украинские рыбаки, занимавшиеся незаконным промыслом в районе мыса Тарханкут, были задержаны «в строгом соответствии с нормами международного права».

В связи с этим, считает депутат, «мяч сейчас на половине Киева, в его руках решение сложной ситуации, в которой он оказался».

Ранее украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива.

4 мая стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Чёрном море судно с Украины. Его экипаж заподозрили в незаконном рыбном промысле.