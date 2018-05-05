Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

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Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что властям страны стоит готовиться к организации конвойного сопровождения судов и блокаде Керченского пролива со стороны России.

Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, Киеву «следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск».

Также он добавил, что властям страны стоило бы заняться организацией конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

«Любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по её отражению», — отметил он.

Ранее в Госпогранслужбе Украины пожаловались на досмотр российской стороной судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Украины.

Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с телеканалом «360» оценил недовольство Украины по поводу досмотра судов в Керченском проливе.

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