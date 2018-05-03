В Совфеде прокомментировали жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
«Я думаю, это нормальная практика. Все суда должны осматриваться тщательно. Просто, может быть, раньше с нашей стороны было определённое послабление, но в настоящее время мы досматриваем суда так, как положено», — заявил Цеков.
Сенатор отметил, что не видит в досмотре украинских судов никакой политической подоплёки и не связывает такие меры с ответной реакцией на инцидент с экипажем российского корабля «Норд».
Ранее пограничники Крыма объяснили досмотр судов в Керченском проливе.
Подробнее — в материале RT.