Додон примет участие в марше «Бессмертного полка» в Кишинёве

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В Кишинёве в честь Дня Победы пройдёт многотысячный марш «Бессмертный полк», в котором примет участие президент Молдавии Игорь Додон.
Додон примет участие в марше «Бессмертного полка» в Кишинёве
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  • © Igor Dodon

«9 мая десятки тысяч наших сограждан по традиции вместе с президентом пройдут маршем Победы от центральной площади Кишинёва до Мемориала «Вечность». Как и в предыдущие годы, в рамках Марша Победы пройдёт «Бессмертный полк», — написал Додон в Facebook.

По его словам, 8 мая состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова, после чего пройдёт праздничный салют.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове проведут автопробег «Дорогами Победы» в честь 9 Мая.

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