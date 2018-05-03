Додон примет участие в марше «Бессмертного полка» в Кишинёве

В Кишинёве в честь Дня Победы пройдёт многотысячный марш «Бессмертный полк», в котором примет участие президент Молдавии Игорь Додон.

«9 мая десятки тысяч наших сограждан по традиции вместе с президентом пройдут маршем Победы от центральной площади Кишинёва до Мемориала «Вечность». Как и в предыдущие годы, в рамках Марша Победы пройдёт «Бессмертный полк», — написал Додон в Facebook.

По его словам, 8 мая состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова, после чего пройдёт праздничный салют.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове проведут автопробег «Дорогами Победы» в честь 9 Мая.