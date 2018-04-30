Минобороны опубликовало схемы проведения парадов в 27 городах

Министерство обороны России опубликовало на своём сайте интерактивные схемы проведения парадов Победы в 27 городах, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В частности, можно узнать порядок расположения парадных расчётов и число задействованных военнослужащих, а также получить информацию о привлекаемых образцах вооружения и техники.

Речь идёт о мероприятиях в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи и других городах.

Информация о параде в Москве появится в отдельном приложении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.