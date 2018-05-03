В Кирове проведут автопробег в честь Дня Победы

В Кирове проведут автопробег «Дорогами Победы» в честь 9 Мая, сообщает progorod43.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Старт будет дан у площади Маршала Конева в пятницу, 4 мая, в 10:00.

Затем участники отправятся по всем районам Кирова. Автоколонну будут встречать представители районных администраций, ветераны, молодёжь.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.