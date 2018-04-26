Ежегодную акцию «Бессмертный полк» впервые проведут в Хорватии, сообщает газета «Известия».

Она состоится 8 мая в Загребе. Марш приурочен ко Дню освобождения города от нацистов.

«Шествие будет носить название «Бессмертный партизанский отряд» — как дань памяти многочисленным югославским партизанам, героически сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении Россотрудничества.

Организаторы акции — Союз антифашистских борцов и антифашистов республики и Координационный совет соотечественников Хорватии. Поддержку оказывает представительство российского ведомства.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в регионе началась акция по раздаче георгиевских ленточек.