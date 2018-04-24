В Хабаровском крае началась акция по раздаче георгиевских ленточек

В Хабаровском крае стартовала акция по раздаче георгиевских ленточек ко Дню Победы.

Как заявил начальник сектора патриотического воспитания молодёжи краевого комитета по молодёжной политике Виктор Горшков, до 9 мая на территории региона планируется раздать около 100 тыс. ленточек. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Мы постарались доставить символы Победы во все районы нашего огромного региона. Даже если куда-то ещё не отправлены ленты, то в ближайшие дни они туда будут доставлены», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников акции «Бессмертный полк» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.