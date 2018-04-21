Пушков прокомментировал предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан.
- РИА Новости
«В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд ... А серьёзно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — написал он в Twitter.
20 апреля Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.
Подробнее — в материале RT.
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