Пушков прокомментировал предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан.
Пушков прокомментировал предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма
  • РИА Новости

«В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд ... А серьёзно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — написал он в Twitter.

20 апреля Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.

Подробнее — в материале RT.

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