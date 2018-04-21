Пушков прокомментировал предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан.

«В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд ... А серьёзно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — написал он в Twitter.

20 апреля Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.

Подробнее — в материале RT.