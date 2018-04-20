В Крыму прокомментировали предложение Порошенко лишить гражданства Украины крымчан

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко, согласно которой предлагается лишить украинского гражданства тех, кто получил гражданство России в Крыму.

«Если всё-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы ещё в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем: все мы стали гражданами Российской Федерации», — сказал он.

По словам Ганжары, подобные предложения свидетельствуют о признании Киевом того факта, что никаких граждан Украины в настоящее время на территории полуострова нет.

«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины. Думаю, эта новость найдёт поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвёт связь с враждебным нам на сегодняшний день государством», — заключил депутат.

Ранее Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.