Порошенко предложил лишать гражданства Украины получивших гражданство России в Крыму
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Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект, опубликованный пресс-службой парламента.
«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.
В конце марта президент Украины также предложил изменить закон о гражданстве.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.