Порошенко предложил лишать гражданства Украины получивших гражданство России в Крыму

Украинский лидер Пётр Порошенко предложил Верховной раде лишать гражданства Украины тех, кто получил гражданство России в Крыму.

Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект, опубликованный пресс-службой парламента.

«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.

В конце марта президент Украины также предложил изменить закон о гражданстве.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.