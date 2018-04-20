Порошенко предложил лишать гражданства Украины получивших гражданство России в Крыму

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Украинский лидер Пётр Порошенко предложил Верховной раде лишать гражданства Украины тех, кто получил гражданство России в Крыму.
Порошенко предложил лишать гражданства Украины получивших гражданство России в Крыму
  • globallookpress.com
  • © poroshenko/ twitter.com

Об этом свидетельствует зарегистрированный законопроект, опубликованный пресс-службой парламента.

«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в документе.

В конце марта президент Украины также предложил изменить закон о гражданстве. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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