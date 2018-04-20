«Только не ищите логики»: в России прокомментировали предложение Порошенко лишать крымчан украинского гражданства

В России призвали не искать логику в действиях президента Украины, выступившего в Верховной раде с инициативой лишать гражданства всех, кто получил российские паспорта в Крыму. Предлагая это, Пётр Порошенко фактически признаёт жителей полуострова гражданами России, отметили в Симферополе. О причинах и возможных последствиях законопроекта — в материале RT.

Президент Украины Пётр Порошенко предложил Верховной раде лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство России в Крыму. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Согласно документу, одним из оснований для потери гражданства Украины считается «приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь».

Между тем украинский закон уже предусматривает потерю гражданства Украины в случае приобретения гражданства другого государства. Однако российские паспорта, полученные в Крыму, Киев не считает действительными. Так, Госпогранслужба Украины, комментируя ситуацию с моряками российского судна «Норд», заявила, что «ни в коем случае не признаёт документы, выданные властями России в Крыму».

«Принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации, не признаётся Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины», — отмечается на сайте украинской Государственной миграционной службы.

Таким образом, недействительные крымские паспорта не могли стать поводом для лишения гражданства. Инициатива Порошенко призвана это исправить.

В то же время сейчас закон запрещает лишать гражданства Украины, если в результате лицо останется без гражданства — а именно это, с точки зрения Киева, произойдёт с россиянами, получившими паспорта в Крыму.

«Во-первых, давайте не забывать, что логики в действиях Украины в отношении России вы не найдёте, за исключением одного решения: если нужно причинить какой-то ущерб России. Чаще всего это начинает напоминать стрельбу себе в ногу», — заявил в беседе с RT крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

Он согласился с тем, что сложившаяся ситуация не является нормальной с точки зрения украинского законодательства. По словам эксперта, положение российских жителей Крыма всегда было двусмысленным. Джаралла отметил, что многие крымчане после получения гражданства России сохранили украинские паспорта, в том числе и для пересечения границы.

«В отношении определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По мнению парламентария, решение Порошенко вряд ли добавит ему лояльности со стороны украинских родственников крымчан.

«Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — добавил Бальбек.

Президент Украины Пётр Порошенко

© president.gov.ua

Джаралла также отметил, что в случае введения нового закона лишённые украинского гражданства крымчане будут пересекать границу «как российские граждане».

«И теперь уже много раз нужно подумать, а стоит ли вообще это делать», — заметил он.

«Попытка остановить бегущих с Украины»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что новость о принятии нового законопроекта должна порадовать крымчан.

«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины», — сказал он.

В Госдуме отметили, что документ является очередным «креативным шагом» украинской пропаганды. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик считает, что гражданство Украины крымчанам «особо и не нужно».

Жители Севастополя

Reuters

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«Порошенко раздражает, что всё больше украинцев готовы сменить свою синюю книжечку на красный паспорт с гербом Российской Федерации. В частности, крымские татары, проживающие на Украине, подали документы на получение вида на жительство для переезда на полуостров. А всего с начала года почти 20 тыс. украинцев получили гражданство РФ, еще 14 тыс. получили вид на жительство», — заявил парламентарий в разговоре с RT.

По его словам, новый закон станет попыткой «остановить бегущих с Украины» и даст Порошенко возможность «наказать непокорных».

Проверенный способ

В новом законопроекте также предлагается ужесточить основания для получения паспорта по территориальному принципу. Так, права на украинское гражданство лишается тот, кто совершил преступления против человечества, участвовал в геноциде или был осуждён за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Кроме того, прописана процедура лишения гражданства в случае, если человек приобрёл его обманным путём, предоставив неправдивые сведения или фальшивые документы.

Михаил Саакашвили

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Ранее за предоставление недостоверных данных гражданства Украины лишили экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сторона защиты Саакашвили оспаривает законность решения в Верховном суде Украины. Кроме того, адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ на противоправные действия украинского президента Петра Порошенко при лишении политика гражданства.