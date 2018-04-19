«Насильственное удержание наших граждан»: двоим матросам «Норда» удалось вернуться в Крым, семеро сняты с рейса в Киеве
- © www.facebook.com/DPSUkraine
Двум членам экипажа российского судна «Норд» удалось покинуть Украину. Моряки вылетели в Минск, откуда направились в Симферополь через Москву, сообщил их адвокат Александр Руденко.
«Двое членов экипажа сейнера Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина уже находятся в Крыму — эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — рассказал он.
При этом украинские пограничники сняли семерых членов экипажа судна «Норд» с рейса в Минск. Об этом сообщается на сайте погранслужбы Украины.
Отмечается, что двум морякам удалось покинуть страну, так как транскрипции фамилий в российских паспортах отличались от идентификационных данных, указанных в украинских удостоверениях. Кроме того, их документы были выданы в российском генконсульстве в Харькове, а не в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил прибытие двоих моряков «Норда» на полуостров, отметив, что остальная команда удерживается украинской стороной незаконно.
«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.
У членов экипажа, которых не пустили на самолёт в Белоруссию, изъяли паспорта. Также на них составили протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. В погранслужбе Украины считают, что моряки являются украинскими гражданами, так как Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.
«Членам команды «Норд» в очередной раз предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях», — отмечают в ведомстве.
«Без объяснения причины»
О состоянии моряков рассказал Дмитрий Щербина — адвокат капитана арестованного судна Игоря Горбенко.
«Двое членов экипажа — кок и юнга — спокойно сели в самолёт и приземлились в Минске, а оттуда улетели в Москву. А вот ещё семерых моряков сняли с рейса без объяснения причины. Некоторым стало плохо после такого сюрприза от украинских силовиков, — рассказал RT адвокат.
Взамен отобранных документов члены экипажа получили консульские паспорта, по которым можно пересекать границу.
«Остальные члены экипажа сейчас в российском посольстве в Киеве. После шока в аэропорту им оказали медицинскую помощь. Они боятся планировать новый перелёт и пока выжидают», — отметил юрист.
Напомним, что сейнер «Норд» был задержан 25 марта в украинской части территориальных вод Азовского моря. На его борту находились 10 членов экипажа с российскими паспортами, выданными в Керчи. Судно принудительно отконвоировали в порт Бердянска, после чего на экипаж составили административные протоколы и запретили сходить на берег. Экипаж отпустили только 7 апреля.
Херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства с запретом «посещать оккупированную территорию Крыма». Горбенко предъявили обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства» и подозрение в незаконной ловле рыбы. На оба решения адвокаты подали апелляцию.
В МИД России призвали дать морякам возможность беспрепятственно вернуться домой. В ведомстве также подчеркнули, что оставляют за собой право на жёсткие ответные действия.
«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна «Норд», пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море... Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушают основополагающие права человека, противоречат цивилизованным нормам международных отношений», — говорится в заявлении министерства.
Опасный прецедент
Случай с «Нордом» уже не единичный. Так, 10 апреля украинские власти арестовали другое российское судно, которое ранее заходило в Крым. Против него были выдвинуты обвинения в «незаконной добыче песка» на территории заповедника «Лебяжьи острова», который находится в Каркинитском заливе.
Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая является структурой генпрокуратуры Украины, решила, что деятельность экипажа судна нанесла некий ущерб «на сотни миллионов гривен». В связи с этим было даже возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Украины («Нарушение правил охраны или использования недр»).
Как утверждали в данной прокуратуре, песок, который вывозился судном, якобы использовался для строительства перехода через Керченский пролив. Однако в инфоцентре «Крымский мост» эти утверждения опровергли.
В России действия украинских властей назвали противоправными, так как судно ходит под флагом РФ и экипаж имеет российские паспорта.
«Прецедент, который создаёт Украина, очень опасный. Ведь это прямое посягательство на права и свободы наших граждан. И подобные провокации могут повторяться», — подчёркивал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.
- «Киев переходит красную линию»: как Россия будет защищать гражданский флот от нападок со стороны Украины
- «Это было похоже на похищение»: капитану задержанного на Украине российского судна «Норд» изберут меру пресечения
- «Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму