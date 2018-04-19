«Насильственное удержание наших граждан»: двоим матросам «Норда» удалось вернуться в Крым, семеро сняты с рейса в Киеве

Двое моряков российского судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками 25 марта, после выхода из порта Крыма, прибыли в Симферополь. Им удалось покинуть Украину, в то время как семерых членов экипажа в Киеве не допустили на рейс. По словам адвоката капитана судна, силовики сняли экипаж с самолёта без объяснения причин, причём из-за их действий ряду россиян пришлось оказывать медицинскую помощь. Москва пообещала дать жёсткий ответ на ситуацию с удержанием моряков.

Двум членам экипажа российского судна «Норд» удалось покинуть Украину. Моряки вылетели в Минск, откуда направились в Симферополь через Москву, сообщил их адвокат Александр Руденко.

«Двое членов экипажа сейнера Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина уже находятся в Крыму — эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — рассказал он.

При этом украинские пограничники сняли семерых членов экипажа судна «Норд» с рейса в Минск. Об этом сообщается на сайте погранслужбы Украины.

Отмечается, что двум морякам удалось покинуть страну, так как транскрипции фамилий в российских паспортах отличались от идентификационных данных, указанных в украинских удостоверениях. Кроме того, их документы были выданы в российском генконсульстве в Харькове, а не в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил прибытие двоих моряков «Норда» на полуостров, отметив, что остальная команда удерживается украинской стороной незаконно.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм. Фактически это похищение и насильственное удержание наших граждан. Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

У членов экипажа, которых не пустили на самолёт в Белоруссию, изъяли паспорта. Также на них составили протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. В погранслужбе Украины считают, что моряки являются украинскими гражданами, так как Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.

«Членам команды «Норд» в очередной раз предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях», — отмечают в ведомстве.

«Без объяснения причины»

О состоянии моряков рассказал Дмитрий Щербина — адвокат капитана арестованного судна Игоря Горбенко.

«Двое членов экипажа — кок и юнга — спокойно сели в самолёт и приземлились в Минске, а оттуда улетели в Москву. А вот ещё семерых моряков сняли с рейса без объяснения причины. Некоторым стало плохо после такого сюрприза от украинских силовиков, — рассказал RT адвокат.

Взамен отобранных документов члены экипажа получили консульские паспорта, по которым можно пересекать границу.

«Остальные члены экипажа сейчас в российском посольстве в Киеве. После шока в аэропорту им оказали медицинскую помощь. Они боятся планировать новый перелёт и пока выжидают», — отметил юрист.

Напомним, что сейнер «Норд» был задержан 25 марта в украинской части территориальных вод Азовского моря. На его борту находились 10 членов экипажа с российскими паспортами, выданными в Керчи. Судно принудительно отконвоировали в порт Бердянска, после чего на экипаж составили административные протоколы и запретили сходить на берег. Экипаж отпустили только 7 апреля.

Херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства с запретом «посещать оккупированную территорию Крыма». Горбенко предъявили обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства» и подозрение в незаконной ловле рыбы. На оба решения адвокаты подали апелляцию.

В МИД России призвали дать морякам возможность беспрепятственно вернуться домой. В ведомстве также подчеркнули, что оставляют за собой право на жёсткие ответные действия.

«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна «Норд», пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море... Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. Принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушают основополагающие права человека, противоречат цивилизованным нормам международных отношений», — говорится в заявлении министерства.

Опасный прецедент

Случай с «Нордом» уже не единичный. Так, 10 апреля украинские власти арестовали другое российское судно, которое ранее заходило в Крым. Против него были выдвинуты обвинения в «незаконной добыче песка» на территории заповедника «Лебяжьи острова», который находится в Каркинитском заливе.

Также по теме «Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму Российское судно компании Trans Services Maritime арестовано в порту Южный Одесской области. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий...

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая является структурой генпрокуратуры Украины, решила, что деятельность экипажа судна нанесла некий ущерб «на сотни миллионов гривен». В связи с этим было даже возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Украины («Нарушение правил охраны или использования недр»).

Как утверждали в данной прокуратуре, песок, который вывозился судном, якобы использовался для строительства перехода через Керченский пролив. Однако в инфоцентре «Крымский мост» эти утверждения опровергли.

В России действия украинских властей назвали противоправными, так как судно ходит под флагом РФ и экипаж имеет российские паспорта.

«Прецедент, который создаёт Украина, очень опасный. Ведь это прямое посягательство на права и свободы наших граждан. И подобные провокации могут повторяться», — подчёркивал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.