В Госдуме оценили предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя RT предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан, выразил мнение, что принятие подобного законопроекта может вызвать недовольство у самих украинцев.

«Для определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал он.

По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.

«А вот если такое решение будет действительно воплощено в жизнь, то у украинских родственников крымчан лояльности к Порошенко вряд ли добавится. Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — подчеркнул депутат.

Ранее Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT предложение украинского лидера.