В Госдуме оценили предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя RT предложение президента Украины Петра Порошенко лишать украинского гражданства крымчан, выразил мнение, что принятие подобного законопроекта может вызвать недовольство у самих украинцев.

«Для определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал он.

По его мнению, к «постоянным подножкам» Киева на полуострове уже привыкли.

«А вот если такое решение будет действительно воплощено в жизнь, то у украинских родственников крымчан лояльности к Порошенко вряд ли добавится. Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — подчеркнул депутат.

Ранее Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT предложение украинского лидера. 

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