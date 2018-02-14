Разведка США предупредила о возможных досрочных выборах на Украине
Согласно документу на это могут повлиять следующие факторы: недовольство населения темпом реформ, снижение уровня жизни, ухудшение ситуации с коррупцией и политические противостояния.
Также в докладе отмечается, что оппозиция может воспользоваться ситуацией в обществе, чтобы «ослабить президента Петра Порошенко» и его коалицию накануне выборов.
Эти факторы представляют угрозу для экономического восстановления Украины и могут привести к изменениям во внешней политике.
Ранее Порошенко рассказал, когда примет решение баллотироваться на второй президентский срок.
Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.