Турчинов заявил, что ему не понравилось быть президентом Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в 2019 году, и отметил, что ему не понравилось возглавлять страну.

«Я работал президентом, мне не понравилось: спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие как кандидат в президенты и не планирую возглавлять любой штаб — любой, я подчёркиваю», — приводит телеканал «Громадське» слова Турчинова.

Он отметил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко уже определился со своим будущим штабом в случае участия в следующих президентских выборах. Турчинов добавил, что не намерен работать в штабе Порошенко.

Турчинов находился в должности исполняющего обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года. 

Ранее в Киеве объяснили отказ Украины воевать за Крым в 2014 году.

В ноябре 2017 года Турчинов также заявил об отсутствии желания снова работать на посту президента.

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