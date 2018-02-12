Турчинов заявил, что ему не понравилось быть президентом Украины
«Я работал президентом, мне не понравилось: спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие как кандидат в президенты и не планирую возглавлять любой штаб — любой, я подчёркиваю», — приводит телеканал «Громадське» слова Турчинова.
Он отметил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко уже определился со своим будущим штабом в случае участия в следующих президентских выборах. Турчинов добавил, что не намерен работать в штабе Порошенко.
Турчинов находился в должности исполняющего обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года.
Ранее в Киеве объяснили отказ Украины воевать за Крым в 2014 году.
В ноябре 2017 года Турчинов также заявил об отсутствии желания снова работать на посту президента.