Тимошенко заявила о подготовке Порошенко к фальсификациям на выборах в 2019 году

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Пётр Порошенко сознательно не включил кандидата от её политического объединения в новый состав ЦИК, так как готовит фальсификации на предстоящих выборах.

«От нашей партии президент сознательно не внёс кандидатуру в ЦИК, нарушая закон. Это говорит о том, что он не собирается честно проводить выборы. Он знает, что все договорняки, которые у него сегодня есть, обеспечивают ему в будущей ЦИК абсолютное большинство, и что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не даст ему сфальсифицировать выборы. Он готовится не к выборам, а к фальсификации», — цитирует Тимошенко РИА Новости.

Накануне Порошенко подписал представление о назначении новых членов Центризбиркома Украины.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не верит в справедливые президентские выборы на Украине.