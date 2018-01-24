Тимошенко заявила о подготовке Порошенко к фальсификациям на выборах в 2019 году
«От нашей партии президент сознательно не внёс кандидатуру в ЦИК, нарушая закон. Это говорит о том, что он не собирается честно проводить выборы. Он знает, что все договорняки, которые у него сегодня есть, обеспечивают ему в будущей ЦИК абсолютное большинство, и что даже один член ЦИК от «Батькивщины» не даст ему сфальсифицировать выборы. Он готовится не к выборам, а к фальсификации», — цитирует Тимошенко РИА Новости.
Накануне Порошенко подписал представление о назначении новых членов Центризбиркома Украины.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не верит в справедливые президентские выборы на Украине.