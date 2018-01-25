Порошенко рассказал, когда примет решение баллотироваться на второй президентский срок

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, примет через полгода. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Порошенко рассказал, когда примет решение баллотироваться на второй президентский срок
  • Пётр Порошенко
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«У нас ещё больше года до выборов, цикл начнётся только осенью», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос об участии в выборах.

По его словам, решение будет зависеть от того, насколько успешными для страны будут следующие полгода.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019-го.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не верит в справедливые президентские выборы на Украине.

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