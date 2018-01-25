Порошенко рассказал, когда примет решение баллотироваться на второй президентский срок

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, примет через полгода. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«У нас ещё больше года до выборов, цикл начнётся только осенью», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос об участии в выборах.

По его словам, решение будет зависеть от того, насколько успешными для страны будут следующие полгода.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019-го.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не верит в справедливые президентские выборы на Украине.