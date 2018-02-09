Гройсман назвал неприемлемой избирательную систему на Украине

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На Украине следует изменить процедуру выборов, поскольку действующая избирательная система является неприемлемой. Такое мнение выразил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Не согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема?... Стало нормой в нашей стране, когда люди покупают голоса. Мы имеем шансы это изменить», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Гройсман добавил, что необходимо создать «нормальную прозрачную систему, где каждый сможет реализовать себя».

При этом премьер не пояснил, за какие именно изменения он выступает.

Ранее сообщалось, что лидерами президентского рейтинга на Украине остаются глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Пётр Порошенко.

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