Генсек НАТО и Порошенко встретятся в Мюнхене
Президент Украины Пётр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут встречу на этой неделе в Мюнхене. Об этом заявил Столтенберг на пресс-конференции.
«Я встречаюсь с президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене», — приводит слова Столтенберга УНН.
По его словам, Украина является близким партнёром альянса, и НАТО поддерживает тесное сотрудничество с Киевом.
Он отметил, что в блоке оказывают «как практическую, так и политическую помощь» Украине.
Ранее сообщалось, что в Киеве при поддержке НАТО открыли первый Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности.
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