Генсек НАТО и Порошенко встретятся в Мюнхене

Президент Украины Пётр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут встречу на этой неделе в Мюнхене. Об этом заявил Столтенберг на пресс-конференции.

«Я встречаюсь с президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене», — приводит слова Столтенберга УНН.

По его словам, Украина является близким партнёром альянса, и НАТО поддерживает тесное сотрудничество с Киевом.

Он отметил, что в блоке оказывают «как практическую, так и политическую помощь» Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве при поддержке НАТО открыли первый Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности.