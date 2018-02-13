Генсек НАТО и Порошенко встретятся в Мюнхене

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут встречу на этой неделе в Мюнхене. Об этом заявил Столтенберг на пресс-конференции.

«Я встречаюсь с президентом Порошенко на этой неделе в Мюнхене», — приводит слова Столтенберга УНН

По его словам, Украина является близким партнёром альянса, и НАТО поддерживает тесное сотрудничество с Киевом.

Он отметил, что в блоке оказывают «как практическую, так и политическую помощь» Украине.

Ранее сообщалось, что в Киеве при поддержке НАТО открыли первый Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru