Порошенко поблагодарил генсека НАТО за поддержку территориальной целостности Украины

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Украинский лидер Пётр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого президент Украины выразил благодарность за «политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны.

Об этом заявили в пресс-службе Порошенко.

«Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евро-атлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Порошенко также проинформировал Столтенберга о ситуации в Донбассе.

Ранее Порошенко подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО остаётся стратегической целью для страны. 

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.

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