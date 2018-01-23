Порошенко поблагодарил генсека НАТО за поддержку территориальной целостности Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого президент Украины выразил благодарность за «политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны.

Об этом заявили в пресс-службе Порошенко.

«Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евро-атлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.

Під час телефонної розмови з Генеральним секретарем @NATO висловив вдячність @jensstoltenberg за послідовну політичну підтримку альянсом суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії pic.twitter.com/ReULXqBdJT — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 января 2018 г.

Отмечается, что в ходе беседы Порошенко также проинформировал Столтенберга о ситуации в Донбассе.

Ранее Порошенко подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО остаётся стратегической целью для страны.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.