Порошенко поблагодарил генсека НАТО за поддержку территориальной целостности Украины
Об этом заявили в пресс-службе Порошенко.
«Глава государства подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евро-атлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в сообщении.
Під час телефонної розмови з Генеральним секретарем @NATO висловив вдячність @jensstoltenberg за послідовну політичну підтримку альянсом суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії pic.twitter.com/ReULXqBdJT— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 января 2018 г.
Отмечается, что в ходе беседы Порошенко также проинформировал Столтенберга о ситуации в Донбассе.
Ранее Порошенко подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО остаётся стратегической целью для страны.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.