В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности

Служба безопасности Украины при поддержке НАТО открыла в Киеве первый Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщается в Facebook СБУ.

«Мы с иностранными партнёрами чётко осознаём, что без сотрудничества и обмена опытом невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве»», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

Также он выразил благодарность представителю офиса НАТО за оказанную поддержку.

Грицак отметил, что Украина в 2017 году получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра в рамках соглашения о реализации трастового фонда Украина — НАТО по вопросам кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за поддержку территориальной целостности Украины.