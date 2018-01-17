Глава Генштаба ВСУ заявил, что в НАТО положительно оценили ход реформирования армии
«Они отметили значительные положительные сдвиги в вопросе реформирования ВСУ», — приводит его слова УНИАН.
Муженко отметил, что в ходе заседания были намечены несколько стратегических направлений. Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества со странами НАТО.
«По всем этим направлениям была озвучена единогласная поддержка и отмечены значительные сдвиги, заявлено о дальнейшей совместной работе для реформирования ВСУ, оказания помощи ВСУ, в том числе и материальной», — добавил генерал.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО остаётся стратегической целью для страны.
При этом он признал, что «это перспектива явно не 2018 года».
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН отметил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.