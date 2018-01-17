Глава Генштаба ВСУ заявил, что в НАТО положительно оценили ход реформирования армии

В НАТО положительно оценили ход реформирования украинской армии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко по итогам заседания Военного комитета НАТО.

«Они отметили значительные положительные сдвиги в вопросе реформирования ВСУ», — приводит его слова УНИАН.

Муженко отметил, что в ходе заседания были намечены несколько стратегических направлений. Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества со странами НАТО.

«По всем этим направлениям была озвучена единогласная поддержка и отмечены значительные сдвиги, заявлено о дальнейшей совместной работе для реформирования ВСУ, оказания помощи ВСУ, в том числе и материальной», — добавил генерал.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО остаётся стратегической целью для страны.

При этом он признал, что «это перспектива явно не 2018 года».

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН отметил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.