Министр обороны Хорватии поддержал стремление Украины вступить в НАТО

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич во время встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком заявил, что Загреб поддерживает стремление Киева вступить в НАТО. Об этом сообщает Tportal.hr.

«Республика Хорватия поддерживает евро-атлантический путь и территориальную целостность Украины и готова продолжать поддерживать её в укреплении и реформировании оборонной отрасли, передавая свой опыт», — сказал Крстичевич.

В свою очередь Полторак заявил, что опыт Хорватии в восстановлении своей территориальной целостности, а также модернизации вооружённых сил имеет большое значение для Украины.

Кроме того, министры обсудили состояние глобальной и региональной безопасности, а также отношения между Украиной и НАТО.

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