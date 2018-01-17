Министр обороны Хорватии поддержал стремление Украины вступить в НАТО
«Республика Хорватия поддерживает евро-атлантический путь и территориальную целостность Украины и готова продолжать поддерживать её в укреплении и реформировании оборонной отрасли, передавая свой опыт», — сказал Крстичевич.
В свою очередь Полторак заявил, что опыт Хорватии в восстановлении своей территориальной целостности, а также модернизации вооружённых сил имеет большое значение для Украины.
Кроме того, министры обсудили состояние глобальной и региональной безопасности, а также отношения между Украиной и НАТО.
Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT оценил шансы на вступление Украины в ЕС и НАТО.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.