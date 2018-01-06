Политолог оценил шансы на вступление Украины в ЕС и НАТО

Директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО остаётся стратегической целью для страны.

По его словам, сами чиновники этих международных организаций говорят о невозможности вступления в них Украины в обозримом будущем.

«Украинские политики в своих фантазиях заходят очень далеко. Здесь нужно слушать чиновников ЕС, в частности Юнкера (главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. — RT), который непосредственным образом напоминает украинским политикам о том, что речи о вступлении Украины в ЕС не идёт ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе, — объясняет он. — Практически все чиновники НАТО на вопросы украинских политиков о вступлении отвечают, что страна ещё не готова. Конечно, и в НАТО, и на Украине рассматривают вопрос присоединения страны к Североатлантическому альянсу в отдалённой перспективе, но сейчас это крайне рискованно».

Причина таких заявлений Порошенко в том, что он хочет поднять себе рейтинг перед выборами, которые состоятся в следующем году, уверен Мухин.

«Пётр Порошенко постоянно магически заклинает своих американских и европейских партнёров с одной лишь целью: он пытается выглядеть успешным на фоне своего в перспективе переизбрания на президентский пост в 2019 году. Это политический цирк, где он хочет выглядеть самым привлекательным клоуном на арене», — считает эксперт.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко в колонке для специального выпуска изданий «Новое время» и «The Economist Мир» заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО остаётся стратегической целью для страны. При этом сам Порошенко признал, что «это перспектива явно не 2018 года».