Омбудсмен открыла дело по факту выдворения Саакашвили с Украины
«Производство открыто, пока результатов нет», — цитирует Лутковскую агентство УНИАН.
Она отметила, что производства открываются по личной инициативе омбудсмена, когда присутствуют какие-то потенциальные нарушения прав человека.
Ранее посол США Ян Келли заявил, что Соединённые Штаты следят за ситуацией.
12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее его доставили в аэропорт и выдворили с Украины в Польшу.
Саакашвили назвал свою депортацию с Украины в Польшу слабостью власти.