Омбудсмен открыла дело по факту выдворения Саакашвили с Украины

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская начала расследование в связи с выдворением из страны бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Производство открыто, пока результатов нет», — цитирует Лутковскую агентство УНИАН.

Она отметила, что производства открываются по личной инициативе омбудсмена, когда присутствуют какие-то потенциальные нарушения прав человека.

Ранее посол США Ян Келли заявил, что Соединённые Штаты следят за ситуацией.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее его доставили в аэропорт и выдворили с Украины в Польшу.

Саакашвили назвал свою депортацию с Украины в Польшу слабостью власти.