Посол: США следят за ситуацией с выдворением Саакашвили с Украины

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Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что Соединённые Штаты следят за ситуацией с выдворением бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с территории Украины в Польшу.

«США внимательно следят за процессом выдворения Михаила Саакашвили с Украины в Польшу», — цитирует Келли «Грузия Online».

Ранее Грузия направила в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее его доставили в аэропорт и выдворили с Украины в Польшу. 

Саакашвили назвал свою депортацию с Украины в Польшу слабостью власти.

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