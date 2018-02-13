Посол: США следят за ситуацией с выдворением Саакашвили с Украины

Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что Соединённые Штаты следят за ситуацией с выдворением бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с территории Украины в Польшу.

«США внимательно следят за процессом выдворения Михаила Саакашвили с Украины в Польшу», — цитирует Келли «Грузия Online».

Ранее Грузия направила в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее его доставили в аэропорт и выдворили с Украины в Польшу.

Саакашвили назвал свою депортацию с Украины в Польшу слабостью власти.