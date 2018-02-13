Грузия направила в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили

Грузия направила в Польшу запрос об экстрадиции экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

Она заявила, что прокуратура Грузии «не снимала и не снимет» запрос в адрес Украины об экстрадиции Саакашвили.

По её словам, в прошлом году Саакашвили находился в Польше, и грузинская прокуратура потребовала его экстрадиции и от Варшавы.

«То есть запрос об экстрадиции направлен и в Польшу, и там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и, конечно, мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра...» — приводит слова Цулукиани «Грузия Online».

Она также назвала подтверждённым тот факт, что «Саакашвили находится в Польше».

Ранее Саакашвили прокомментировал своё выдворение с Украины в Польшу.