Грузия направила в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили
Она заявила, что прокуратура Грузии «не снимала и не снимет» запрос в адрес Украины об экстрадиции Саакашвили.
По её словам, в прошлом году Саакашвили находился в Польше, и грузинская прокуратура потребовала его экстрадиции и от Варшавы.
«То есть запрос об экстрадиции направлен и в Польшу, и там действует такое же правило. Это совершилось совсем недавно, и, конечно, мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра...» — приводит слова Цулукиани «Грузия Online».
Она также назвала подтверждённым тот факт, что «Саакашвили находится в Польше».
Ранее Саакашвили прокомментировал своё выдворение с Украины в Польшу.