Главред издания «СТРАНА.ua» прокомментировал решение суда объявить его в розыск

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Главный редактор украинского издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва прокомментировал решение суда на Украине объявить его в розыск.

По его словам, недавнее выдворение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с Украины было проведено специально для того, чтобы отвлечь внимание людей от этой новости.

«Стало понятно, для чего именно сегодня решили депортировать с Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости.Торжественно сообщаю — сегодня Шевченковский райсуд столицы объявил меня в розыск и постановил задержать, как только найдут», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Ранее стало известно, что Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск Гужву.

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