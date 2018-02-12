Украинский суд объявил в розыск главного редактора «СТРАНА.ua»
«Ходатайство удовлетворить Игоря Гужву объявить в розыск, производство по обвинению в уклонении от уплаты налогов остановить (до выполнения решения суда)», — цитирует агентство судью Андрея Трубникова.
Отмечается, что розыск возложен на прокуратуру, а решение суда не подлежит обжалованию.
Ранее Игорь Гужва заявил, что суд в Киеве принял решение о его задержании. По словам журналиста, он подал в австрийскую полицию заявление о предоставлении политического убежища, после чего ему выдали карточку о рассмотрении заявления и позволили проживать в Австрии до момента принятия решения по его вопросу.