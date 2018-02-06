Главред «СТРАНА.ua» заявил, что киевский суд постановил задержать его

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Главный редактор украинского издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва заявил, что суд в Киеве принял решение о его задержании.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдёт, то следующий шаг — объявление в розыск)», — написал Гужва.

При этом он отметил, что легально выехал с Украины.

Ранее Гужва, который попросил убежища в Австрии, заявил, что собрал доказательства его политического преследования Киевом.

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