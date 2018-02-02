Главный редактор «СТРАНА.ua» заявил, что собрал доказательства политического преследования на Украине

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Главный редактор украинского интернет-издания  «СТРАНА.ua» Игорь Гужва, попросивший убежища в Австрии, заявил, что собрал множество доказательств его политического преследования Киевом. Об этом сообщает News One.

«Мы собрали внушительный пакет документов, который постоянно пополняется. В этот пакет входят и все сообщения с угрозами от подвластных политиков, и они будут поданы властям Австрии как доказательство того беспредела, который происходит в стране и который не дает мне возможности нормально вести журналистскую деятельность», — сказал журналист.

По его словам, он подал в австрийскую полицию заявление о предоставлении политического убежища, после чего ему выдали карточку о рассмотрении заявления и разрешили проживать в Австрии до момента принятия решения по его вопросу.

Ранее сообщалось, что Гужва уехал из Украины в Австрию, где попросил политического убежища из-за «давления со стороны властей». 

Подробности — в материале RT.

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