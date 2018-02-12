Власти Киева закрыли на карантин 119 школ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург также добавила, что в целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице Украины ниже эпидемиологического порога на 15%.
«Заболеваемость составляет 25,831 тыс. человек. Прирост составил 15,6%... Заболеваемость ниже эпидпорога на 15%», — заявила она во время брифинга.
Ранее первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил о закрытии на карантин 57 школ.