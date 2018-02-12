Власти Киева закрыли на карантин 119 школ

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили о закрытии на карантин 119 школ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург также добавила, что в целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице Украины ниже эпидемиологического порога на 15%.

«Заболеваемость составляет 25,831 тыс. человек. Прирост составил 15,6%... Заболеваемость ниже эпидпорога на 15%», — заявила она во время брифинга.

Ранее первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил о закрытии на карантин 57 школ.

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