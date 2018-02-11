В ДНР заявили об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

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Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 февраля обстреляли территорию Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации.

«Одна из мин попала в здание очистки воды, пробила крышу и разорвалась внутри помещения. Вторая мина взорвалась рядом с хозяйственным помещением, повреждены стеклоблоки», — приводит слова представителя ДНР РИА Новости

По его словам, никто не пострадал, станция функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.

ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР передавало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.

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