В ДНР заявили об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ
«Одна из мин попала в здание очистки воды, пробила крышу и разорвалась внутри помещения. Вторая мина взорвалась рядом с хозяйственным помещением, повреждены стеклоблоки», — приводит слова представителя ДНР РИА Новости.
По его словам, никто не пострадал, станция функционирует в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.
ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР передавало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.