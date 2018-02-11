В ДНР заявили об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 февраля обстреляли территорию Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации.