В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военнослужащими
«ВСУ открыли огонь по Докучаевску, в результате чего, по предварительным данным, повреждения получил многоэтажный жилой дом по улице Центральная, 91 — фундамент, а также стена на уровне четвёртого этажа. Кроме того, осколками повреждён автомобиль ВАЗ-2106», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны ДНР из гранатомёта.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию в регионе.