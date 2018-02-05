В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военнослужащими

Украинские военные обстреляли Докучаевск, в результате чего были повреждены жилой дом и автомобиль. Об этом заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«ВСУ открыли огонь по Докучаевску, в результате чего, по предварительным данным, повреждения получил многоэтажный жилой дом по улице Центральная, 91 — фундамент, а также стена на уровне четвёртого этажа. Кроме того, осколками повреждён автомобиль ВАЗ-2106», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны ДНР из гранатомёта.

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