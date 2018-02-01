В ДНР квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт

В оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт.

«B республиканском командовании произошедшее охарактеризовали как террористический акт», — сообщает Донецкое агентство новостей.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако информация уточняется.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта.