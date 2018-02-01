В ДНР квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт
В оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт.
«B республиканском командовании произошедшее охарактеризовали как террористический акт», — сообщает Донецкое агентство новостей.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако информация уточняется.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта.
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